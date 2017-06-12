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日報新聞 > 國際

﻿荷蘭汽車撞傷八人警稱非恐襲

2017-06-12 列印
　　荷蘭首都阿姆斯特丹中央火車站，發生汽車撞向人群事件，造成八人受傷。事發在上周六，警員在站外截停一輛違例停泊私家車查問，警員批准司機驅車離開時，對方懷疑身體不適失去方向感，先後撞倒八名途人，撞牆後方停車。事件中六名傷者須送院治療，其中兩名傷者傷勢嚴重，當局認為事件只是普通交通意外，初步相信與恐怖主義無關。歐洲接連發生恐怖襲擊後，荷蘭已提高保安戒備。
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