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﻿馬德里倫敦民眾 參與「世界裸體單車日」

2017-06-12 列印
        一年一度以關注環境、拯救地球為題的「世界裸體單車日」，上周六在英國倫敦、西班牙馬德里等多個城市舉行；其中，數千名英國民眾不分年齡、性別、體型，赤身露體在倫敦塔橋、海德公園、攝政公園等地集合，之後在同一時間出發，車隊之後白廳、西敏橋、特拉法加廣場、聖彼得廣場等地標，宣揚環保訊息。馬德里亦有數以千計民眾參與該項活動，參加者毫不介懷圍觀者目光，甚至樂於自己成為照相機的主角。
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