 Advertisement
  • 2017年6月12日 星期一
  • 27º
  • 92%
熱門： 林敏驄港鐵持槍修樹毁巢酷熱天氣堅尼系數

日報新聞 > 國際

﻿C朗再做爸爸 由代母誕下龍鳳胎

2017-06-12 列印
        西甲勁旅皇家馬德里前鋒、世界足球先生基斯坦奴朗拿度（C朗）再為人父。葡萄牙傳媒報道，基斯坦奴上周四透過美國代母誕下一對龍鳳胎，兒子取名馬特奧、女兒取名伊娃。C朗拿度育有一名六歲兒子小基斯坦奴，其生母身份一直成謎，坊間盛傳小基斯坦奴朗拿亦是代母所生，但C朗從未證實或否認。C朗身邊一直不乏女伴，其現任女友是西班牙模特兒朗德里格斯，據悉她與小基斯坦奴相處甚為融洽。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd