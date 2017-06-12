﻿特朗普結束「獨居」生活 妻兒將搬入白宮

炎夏泳季，又是政府救生員搞作的高峰期。前天有十九名救生員一同請病假，西貢三個泳灘的拯救服務暫停，昨天人手仍然不足，其中兩個泳灘的救生服務受影響。翻查記錄，救生員已經連續十三年在夏季發起各式各樣的抗爭行動，向康文署爭取增加人手和改善薪酬福利，公眾不勝其擾，署方顯得束手無策，公眾長期成為勞資爭拗的「磨心」，問題拖延至何時才能解決？ 港九拯溺員工會否認發起新一輪工業行動，這個說法沒有多少市民會相信，事實上工會年年發動「野貓式」工業行動，向康文署爭取獨立職系，以改善薪酬和福利，但奇怪每年泳季嘈吵一輪之後，工會與康文署偃旗息鼓，等到下一年夏天又故態復萌，公眾被夾在中間，想暢泳也提心吊...

2017-06-12