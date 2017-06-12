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﻿特朗普結束「獨居」生活 妻兒將搬入白宮

2017-06-12 列印
　　美國第一夫人梅拉尼婭為陪伴在紐約上學的兒子巴倫，至今仍居於特朗普大樓，未遷入白宮。消息透露，巴倫已開始放暑假，梅拉尼婭亦為兒子在馬里蘭州覓得合適學校，故母子二人可能在本周三、特朗普七十一歲大壽當天搬入白宮，與特朗普一家團聚；而經常協助照顧外孫的梅拉尼婭雙親，亦會移居華盛頓，雖不會搬進白宮，但常常造訪第一家庭新居所陪伴家人。
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