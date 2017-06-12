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﻿預測工黨大敗 英「燈神」找數直播「食書」

2017-06-12 列印
　　英國政治作家古德溫在大選前一直看低郝爾彬領導的在野工黨，認為工黨得票率不可能超過百分之三十八，他更在社交網twitter內揚言，倘若該黨得票率超過三成八，他樂意吞下自己有關「脫歐」的新著作。選舉結果顯示，工黨得票率高達百分之四十點三，而古德溫上周六亦兌現承諾，在天空電視新聞時段中，公開吞食其著作，他更豎起拇指讚揚工黨取得相當了不起的成績；其間主播詢問他感覺如何，他表示書本很多化學物質、有點難吞，又表明主播毋須理會他，可繼續報道新聞。
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