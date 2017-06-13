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﻿文翠珊重組內閣 高文浩再入局

2017-06-13 列印
　　英國執政保守黨在下議院選舉慘勝，淪為少數黨政府後，首相文翠珊宣佈改組內閣，約翰遜、盧綺婷、夏文達、房應麟、戴德偉留任原位，曾被文翠珊撤職的高文浩，獲邀重新入閣。

　　文翠珊宣公佈新內閣名單，外相、內政大臣、財相、防相、脫歐事務大臣人選不變，就業及退休保障大臣祈達文晉升為首席大臣；財政部首席秘書郭達瑋晉升為就業及退休保障大臣；樞密院議長李達德晉升為司法大臣；司法大臣卓慧思則改任財政部首席秘書。

　　曾與文翠珊競逐黨魁職，遭對方撤除司法大臣職位的高文浩，獲邀重新入閣擔任環境及農業大臣。高文浩表示受寵若驚，表明樂意支持文翠珊，確保政府有能力落實民眾意願。

　　約翰遜表忠後，文翠珊看似解除逼宮危機，但前財相歐思邦形容，對方現在只是一具行屍走肉，相信下台時間不遠矣。
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