﻿慕尼黑爆襲警案 疑犯朝女警頭鳴槍

事發在昨日上午約八時三十分，一隊巡警在下弗靈地鐵站內巡查期間，一名男乘客欲將警員從月台推落路軌，雙方爆發肢體衝突，其間疑犯奪去一名女警佩槍，並向女方頭部鳴槍，再槍擊三名途人，其他警員即時拔槍還擊，疑犯中槍受輕傷，警員當場拘捕他，受傷女警送院搶救，情況嚴重。
警方事後封鎖車站調查，反恐特警奉名到場戒備，當局並派出直升機上空盤旋視察。警方發言人稱，初步調查後相信疑犯單獨犯案，事件不涉政治或宗教動機。
強烈熱帶風暴「苗柏」襲港，帶來今年首個八號風球，但其強風對市面並未造成破壞，反而接踵而來的暴雨蹂躪全港多區。天文台昨早先後發出黃色及紅色暴雨警告，多區變成澤國。大潭道一幅護土牆倒塌，亂石阻路，幸好無人...
2017-06-14
中美洲國家巴拿馬昨晨突然宣佈與台灣中斷外交關係，巴國副總統兼外長德聖馬洛隨即在北京與中國外長王毅簽署聯合公報，兩國正式建交，並承認台灣是中國不可分割的領土。台灣外交部長李大維批評，巴拿馬為經濟利益而屈服於北京當局，片面終止外交關係，令人憤怒與遺憾。 根據中巴兩國建交聯合公報，兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處原則基礎上發展兩國友好關係。 巴拿馬政府承認，中華人民共和國政府為中國唯一合法政府，台灣是中國不可分割的領土；巴國政府即日斷絕與台灣外交，與台方再無任何官方關係、官方往來。 王毅讚揚，巴拿馬總統巴雷拉、巴國政府作出一...
2017-06-14
韓國延世大學發生郵包炸彈爆炸事件，該校一名機械工程系教授在研究室打開一個包裹時，箱內保溫杯突然爆炸，飛出多枚螺絲鐵釘擊傷教授，幸其傷勢並無大礙。警方懷疑事件涉及洩憤報復，但不排除恐怖襲擊可能性。 事發在昨日上午約八時四十分，首爾延世大學一名機械工程系教授返抵第一工學館研究室，發現門外掛有一件速遞包裹，他在研究室內拆開包裹時突然發生爆炸。該名教授頸、胸、手、右臂呈現出灼傷，少許頭髮燒捲，隨即送到校內附屬醫院治療，並無生命危險。目擊者表示，爆炸時包裹飛出多枚螺絲鐵釘。 警方接報後封鎖現場調查，出動爆炸品搜索犬搜查，軍方特攻隊、炸彈處理小組奉召到場，國家情報院亦派出恐怖情...
2017-06-14
近年大型住宅地備受中資財團追捧，但早前推出招標的市建局「蚊型」住宅地，卻由本港財團奪得，局方昨日宣佈，最新推出的大角咀住宅地由其士國際投得。業內人士預計，該地皮最高估值逾六億元，相當於每呎地價達一萬元...
2017-06-14
美股止跌回升，杜指再創日內新高。市場預期聯儲局於本港時間周四凌晨結束兩天會議後，將進一步加息0.25厘，銀行股帶頭造好，科技股經過兩日調整後回穩，蘋果公司行政總裁庫克首次在媒體訪問中透露，正開發無人駕...
2017-06-14
勇士昨天主場129:120破衛冕騎士，場數4:1奪標，三年內兩度封王，痛快回報去年被逆轉之仇。今季加盟勇士的杜倫首嘗NBA總冠軍滋味，獲選總決賽MVP實至名歸，標誌NBA新王者降臨。 勇士季後賽取得頭十五場全勝，輿論開始吹捧杜倫取代勒邦占士成當今最強。儘管騎士昨天總決賽第五回合有超水準表現，占士與艾榮合得六十七分、射手JR史密夫三分球八投中七，在勇士面前只能逞一時之勇。去年第五戰起連輸三場失冠的勇士，今次未有再浪費3:1優勢，第二節中段開始將比數拋離，順利在主場封王。 功臣杜倫膺決賽MVP 廿次起手中十四球的杜倫拿下卅九分，總決賽五場得分全過三十大關，成為奪標最大功...
2017-06-14
家用吸塵機最緊要夠輕夠方便，日本品牌正負零（±0）新推的無線吸塵機重量僅約一公斤，一隻手指也舉得起，設計簡約但吸力不俗，如此神奇，吸引阿卓爸爸馬上試用！ 吸塵機不只是純粹吸塵，家居小垃圾、車廂食物碎等...
2017-06-14
嚟緊周日(18日)嘅父親節亦係無線前咪神梁政珏（Jeanette）嘅36歲牛一，日前人妻在instagram放上一家三口出浴照，激罕晒34D派福利。日前傍晚，有囝萬事足嘅Jeanette帶歲半萌爆金叵...
2017-06-14
特首選舉期間，選舉事務處在亞洲博覽館遺失兩部手提電腦，一部儲存近一千二百名選委的名字，另一部儲有全港三百多萬選民的資料，是近年部門大大小小遺失市民私隱資料事件中，最為嚴重的一宗。私隱專員公署指處方遺失全體選民的身份證號碼，屬敏感資料，違反私隱條例，狠評處方工作「非常粗疏」。 政制及內地事務局昨天披露更多詳情，可說匪夷所思，包括處方人員帶備兩部電腦，竟不知內裏儲存甚麼資料，也不知資料對特首選舉有何關係，而場地保安存在漏洞，擺放選票的房間不准保安員進入，但放置電腦的房間則沒規定，而該房門設有電子鎖，只有處方人員知悉密碼，但警員和送水工人亦可進入，而處方把保護物資的責任交給亞博保...
2017-06-14
巫顯東隨着在港上陣漸多，季中後開始有明顯進步，適逢那邊廂的蔣小妹成績大倒退，本來應開始是他的天下，可惜偏偏遇上光芒四射的潘明輝在此時登場，風頭被搶盡。今戰是後者首次在谷中上陣，自然又盡攬焦點，巫顯東在...
2017-06-14