 Advertisement
  • 2017年6月14日 星期三
  • 28º
  • 88%
熱門： 港鐵王傑鷺鳥苗柏何婉盈

日報新聞 > 國際

﻿慕尼黑爆襲警案 疑犯朝女警頭鳴槍

2017-06-14 列印
　　恐襲陰霾罩歐洲，德國南部城市慕尼黑北郊下弗靈地鐵站發生襲警案，一名男子襲擊一名女巡警奪去其佩槍後，朝女警頭部鳴槍，再槍擊多名途人，疑犯最後中槍當場被捕。警方事後表示，疑犯單獨犯案，事件不涉政治或宗教動機。

　　事發在昨日上午約八時三十分，一隊巡警在下弗靈地鐵站內巡查期間，一名男乘客欲將警員從月台推落路軌，雙方爆發肢體衝突，其間疑犯奪去一名女警佩槍，並向女方頭部鳴槍，再槍擊三名途人，其他警員即時拔槍還擊，疑犯中槍受輕傷，警員當場拘捕他，受傷女警送院搶救，情況嚴重。

　　警方事後封鎖車站調查，反恐特警奉名到場戒備，當局並派出直升機上空盤旋視察。警方發言人稱，初步調查後相信疑犯單獨犯案，事件不涉政治或宗教動機。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd