﻿慕尼黑爆襲警案 疑犯朝女警頭鳴槍

特首選舉期間，選舉事務處在亞洲博覽館遺失兩部手提電腦，一部儲存近一千二百名選委的名字，另一部儲有全港三百多萬選民的資料，是近年部門大大小小遺失市民私隱資料事件中，最為嚴重的一宗。私隱專員公署指處方遺失全體選民的身份證號碼，屬敏感資料，違反私隱條例，狠評處方工作「非常粗疏」。 政制及內地事務局昨天披露更多詳情，可說匪夷所思，包括處方人員帶備兩部電腦，竟不知內裏儲存甚麼資料，也不知資料對特首選舉有何關係，而場地保安存在漏洞，擺放選票的房間不准保安員進入，但放置電腦的房間則沒規定，而該房門設有電子鎖，只有處方人員知悉密碼，但警員和送水工人亦可進入，而處方把保護物資的責任交給亞博保...

2017-06-14