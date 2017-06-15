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﻿北韓突釋放昏迷美大學生

2017-06-15 列印
■瓦姆比爾送至辛辛那堤大學醫院。美聯社
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　　北韓日前突然宣佈釋放被法院裁定顛覆國家罪名成立，判處勞改十五年的美國維珍尼亞大學學生瓦姆比爾。消息指，華府得悉瓦姆比爾判刑不久便陷入昏迷，遂派出特使秘密接觸平壤政府，促成釋放瓦姆比爾。

　　接載瓦姆比爾的醫療專機，由平壤經日本返回美國，周二晚上約十時二十分在俄亥俄州辛辛那提機場降落，瓦姆比爾隨即送至辛辛那堤大學醫院接受治療。瓦姆比爾雙親表示，一周前接到通知，得悉其子去年三月出庭應訊後，現肉毒桿茵中毒徵狀，服藥後陷入昏迷。

　　美國傳媒引述消息報道，特朗普政府得悉事件後，遂派出特使尹汝尚在挪威與北韓官員接觸；尹更親身前往平攘，探望瓦姆比爾及三名被扣押美國人，並游說朝方基於人道理由釋放瓦姆比爾。

　　消息人士強調，事件與NBA前球星洛文再次訪問北韓無關。
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