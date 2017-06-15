美司法部長否認曾密會俄大使
24層高民宅 15分鐘燒通頂 最少80死傷 有人掟嬰落樓求生 倫敦沖天大火災
英國倫敦西部北肯辛頓區（North Kensington）一座二十四層高住宅發生沖天大火！當地時間周三凌晨，大廈火勢迅速蔓延，現場傳出多次爆炸聲，短短十五分鐘由二樓燒至頂樓，整座大樓變人間煉獄。有消息...
2017-06-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
無視紅旗警示照嬉水 三內地男布吉遇溺一死
泰國發生巨浪捲走內地遊客意外，三名內地青年前日傍晚到布吉島一海灘遊覽，無視懸掛紅旗到海邊嬉水，結果被巨浪捲走，當局接報到場救起其中兩人送院，另一人則遍尋不果，救援人員昨清晨在距離岸邊約一公里海面尋回失蹤者屍體。 泰國傳媒報道，泰國布吉府甲塗縣卡瑪拉警方周二傍晚約六時三十五分接報，指有三名中國遊客在卡瑪拉海灘戲水時被巨浪捲走失蹤，警方及海灘護衞隊到場搜索，救起兩名中國青年送院，當局繼續搜索最後一名失蹤者，惟因入夜後天色昏暗，當晚深夜十時三十分暫停搜索行動。 當局昨清晨再次展開搜索行動，約七時三十分在距離岸邊約一公里海面，尋回譯音姓溫的十八歲失蹤者屍體。 卡瑪拉警方表示...
2017-06-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
履行日皇職責 德仁強調全身奉獻
日本國會參眾兩院通過天皇退位特例法，日皇明仁預計會在明年底退位，皇太子德仁翌年登基。德仁首度回應其父退位一事，表示明仁已嚴肅誠心工作多年，為其父皇可退休頣養天年所感動，強調會奉獻全身全靈履行日皇職責。 國會上周五通過特例法，日皇明仁須於三年內退位，外界相信已屆八十三高齡的明仁會在明年底退位，皇太子德仁翌年初改元登基。 德仁周三出訪丹麥前在東京東宮御所會見傳媒，表示其父作為人民象徵，已誠心工作多年，其間更不斷誠心摸索，如何成為恰如其份的國王。 他為其父皇可退休頣養天年所感動，強調會奉獻全身全靈履行日皇職責，接手父親所有工作。 現年五十七歲的德仁是明仁長子，一九九三...
2017-06-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
二手再錄用家入市
市場再錄用家市價入市個案，中原高級區域營業經理陳永強表示，粉嶺牽晴間1座中層B室易手，面積441方呎，兩房間隔，以520萬元易手，呎價11791元，新買家為上車客。據了解，原業主於15年11月以425...
2017-06-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
加息四分一厘 通脹料溫和 儲局今年啟動「縮表」
美國聯儲局今晨結束為期兩天的議息會議後，宣佈加息四分一厘，將聯邦基金利率區間上調至1至1.25厘，為今年第二次加息。美股昨日早段觀望議息結果，杜指在初段已再創日內新高，至今晨四時，杜指收報21,374...
2017-06-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
英法同心 反恐騷
法國周二與英格蘭合演一場精采對攻友賽，主隊靠基利安麥巴比領銜的新鋒線組合踢出悅目攻勢，最終以3:2勝出。今場別具意義的是，這兩個近年深受恐襲陰霾籠罩的國家，齊心藉足球展現不向恐襲低頭的精神。 法國先後歷經巴黎和尼斯恐襲，英國倫敦及曼徹斯特今年亦遭襲擊，兩國賽前已矢言欲透過今仗展示對抗恐襲的決心。雙方元首馬克龍和文翠珊均入場支持，兩軍球迷賽前不但互相高唱對方國歌，其後包括所有球員更一起合唱英國傳奇搖滾組合Oasis的名曲《Don't look back in anger》，而眾將在默哀時則並排靠在一起，以示兩國人民團結。 全場合唱《Don't look b...
2017-06-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
英國首試 Mulsanne Speed快速豪艦
殿堂汽車名牌賓利（Bentley）月前邀請筆者參觀位於英國Crewe的總部，同時試駕旗下多款新車，包括尚未抵港的高性能版本Mulsanne Speed。文、圖：彭志揚（英國Crewe） 今次名...
2017-06-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
名店掃貨無手軟 吳若希師妹搭上 財經猛人
跟師姐吳若希一樣有條煞食長腿的岑日珈Angie，兩年前搭上比自己大36年的失婚股王王弼燮後，生活從此改寫，除獲男友掟錢開戲捧做女主角外，還搬入位於沙田的四千呎獨立屋，閒時坐頭等周圍飛去旅行，鑽飾名包要...
2017-06-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——漠視肝炎真不該
肝炎在香港是常見疾病，難以想像香港一直沒有制訂防治政策，比起台灣和日本還要落後。由於八至九成肝衰竭或肝癌與肝炎有關，政府必須追上國際水平，盡早推行防治肝炎政策。 全球慢性乙型肝炎及丙型肝炎個案，多數集中在亞太地區，香港就有百分之七至八人口感染乙肝，百分之零點五患丙肝。但中大全球衞生中心公佈一項亞洲區調查發現，台灣及日本在防治肝炎的工作做得最好，反觀香港是眾地區中唯一仍未有制訂防治政策的地方。 港人工作忙碌，肝臟受影響，一旦染上肝炎，處理不好，會發展成肝衰竭或肝癌，便難以治瘉。若有一套完善預防政策，提高市民注重飲食風險和作息須知，減少患上肝炎，既可減輕公營醫療負擔，也降低肝衰...
2017-06-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
文廄翡翠起孖捧盃
昨晚唯一錦標是五陵會盃，結果由文廄「翡翠福星」捧走，馬房另贏「翡翠劇院」梅開二度。最終成為騎師王的巫顯東，憑「心中有善」及「多多勁驥」包辦第二口孖寶，下次賽事升格減七磅。其餘賴維銘憑「財神」取得久違多...
2017-06-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6