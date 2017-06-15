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﻿美司法部長否認曾密會俄大使

2017-06-15 列印
　　美國司法部長塞申斯周二出席參議院情報委員會聽證會，回應總統特朗普陣營在去年大選期間涉嫌通俄事件，塞申斯否認競選期間曾秘密會晤俄羅斯駐美大使基斯利亞克，直斥有關他聯合俄國干擾美國大選結果的指控是謊言；他指，自己不參與案件調查工作，是因為他是特朗普競選團隊一員，重申並無與基斯利亞克有任何不恰當接觸。塞申斯又稱，上月與司法部副部長羅森斯坦商討後，發現時任聯邦調查局局長科米有問題，遂建議特朗普革除對方職務，讓聯邦調查局重新出發。
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