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﻿美槍擊案 共和黨黨鞭中槍

2017-06-15 列印
　　美國維珍尼亞州發生槍擊案，眾議院共和黨黨鞭斯卡萊斯及兩名警員中槍受傷。事發在昨日上午，國會棒球隊在維州亞歷山卓一個球場練習期間，一名男子槍擊在場人士，在場人士紛紛走避，三名共和黨議員走進附近民居避難。當地傳媒報道，現場最少傳出五十響槍聲，事件造成最少五人受傷，其中斯卡萊斯臀部中槍、其助理胸部中槍、另有兩名警員中槍受傷，傷者全部送院治療，目前情況穩定；疑犯當場落網，警方正調查其施襲動機。
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