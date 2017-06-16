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﻿新版巨型《蒙羅麗莎》

2017-06-16 列印
        一幅向意大利文藝復興大師達文西不朽名作《蒙娜麗莎》致敬的巨型壁畫，近日現身法國首都巴黎一幢建築物外牆，該幅高達五十米的壁畫由西班牙藝術家奧庫達創作，他以大膽用色重新創作《蒙羅麗莎》，由於「畫布」異常巨大，奧庫達花費不少時間站在棚架上，將腦中構思描繪出來，不但奧庫達對完成品甚為滿意，它亦吸引許多居民和遊客駐足觀看和拍照。
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