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﻿女特技咬繩掛瀑布上空

2017-06-16 列印
　　美國著名高空特技人「飛行瓦倫達」家族第七代傳人尼克妻子埃倫迪拉，美國時間昨日上午在尼亞加拉大瀑布進行一場亡命表演，她乘坐直升機抵達大瀑布上空，由繩索吊下後，用牙齒咬着或用腳趾扣着繩圈，懸在離地三百至三百五十呎半空。其夫尼克二○一一年曾在密蘇里州用牙齒咬繩懸在二百五十呎上空，若埃倫迪拉成功演出，將打破丈夫締造的紀錄。
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