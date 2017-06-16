﻿海中尋回36年前戒指

紐約女子卡斯迪一九八一年參加一個海灘派對，戲水時意外遺失與高中同學一起訂做的戒指，事後遍尋不獲令她十分難過。卡斯迪多年來一直無法釋懷，她兩年前認識業餘尋寶人帕森斯，對方得知其遭遇後，決定協助卡斯迪尋回失落戒指，他更聯同另一業餘尋寶人米勞斯卡斯每逢周末帶同金屬探測器到該海灘搜索；米勞斯卡斯上周五下班後獨自到海灘搜索，結果奇蹟般在水中尋回戒指，它雖然泡在水中三十六年，但狀態與當年並無分別。米勞斯卡斯物歸原主時，卡斯迪興奮莫名，並說做夢亦沒有想過該枚戒指可失而復得。