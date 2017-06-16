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﻿UPS槍擊案 華裔槍手殺三人自盡

2017-06-16 列印
　　美國三藩市UPS公司發生槍擊案，該公司一名司機周三上午趁例行會議時鳴槍射殺同事，員工慌忙逃出公司，疑犯殺三人後吞槍自盡，警方正調查疑犯行兇動機。據悉，疑犯曾因工時問題與經理爭執。

　　事發在周三上午約九時，大批員工在美國聯合包裹公司三藩市郵件處理中心參加例行會議，其間一名身穿公司制服男子向人群連開多槍，有人受傷倒地，員工爭相走避，有人跑上天台，亦有人慌忙逃出公司。

　　大批警員接報到場疏散速遞公司員工，封鎖現場搜捕槍手，疑犯殺見無路可逃遂吞槍自盡。事件造成三人當場死亡，另有兩名傷者送院治療。

　　警方表示，疑犯是三十八歲貨車司機Jimmy Lam（音譯林占美），相信是華裔人士，警方正調查疑犯行兇動機，包括他與死者是否有積怨。據悉，疑犯曾因工時問題與經理爭執。
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