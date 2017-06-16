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﻿加州空軍基地驚傳槍響一度封鎖

2017-06-16 列印
　　美國加州發生槍手闖入空軍基地驚魂。事發在周三下午約三時十五分，三藩市曲維斯空軍基地透過官方社交網站facebook帳號發佈消息，懷疑有槍手闖入基地開槍，宣佈封鎖基地，要求基地內人員、親屬尋找地方掩護、關閉門窗，且呼籲公眾切勿接近基地範圍，軍方派員四出搜索後並無發現，證實是虛驚一場，約一小時後解封基地。當地傳媒報道，當時基地保安人員展開例行演習，懷疑有人誤以為有槍手開槍。
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