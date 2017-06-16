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﻿索馬里槍手闖餐廳挾人質至少19死

2017-06-16 列印
　　非洲國家索馬里發生恐怖襲擊，激進伊斯蘭武裝份子周三晚駕駛自殺式擊汽車，撞入首都摩加迪沙一間酒店引發猛烈爆炸，造成嚴重傷亡。武裝份子之後襲擊酒店附近一間薄餅店，挾持約二十名人質。大批軍警趕到封鎖現場，與武裝份子對峙數小時後，雙方其後爆發激烈槍戰，軍警昨凌晨時分，擊殺五名武裝份子，救出多名人質。襲擊最少造成十九死亡、約十人受傷，極端組織索馬里青年黨事後承認責任。
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