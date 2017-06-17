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﻿「抱狗深蹲挑戰」 表達對汪星人的愛

2017-06-17 列印
　　社交網站Instagram近日出現一遍挑戰風，它並非如「冰桶挑戰」般以慈善為出發點，而是表達主人對汪星人的愛。該項「抱狗深蹲挑戰」活動由運動博客艾莉莎發起，她率先在上載抱著金毛尋回犬深蹲短片，並留言道：，「有時候生活中需要一點笑容，如果有人想要加入，可以拍攝抱著你的狗或寵物深蹲的影片上傳，然後標註我」；但艾莉莎亦提醒主人，若狗狗真太大隻，主人切勿勉強自己，亦不要罔顧汪星人意願。活動至今吸引全球上千人響應，參與狗隻品種包括臘腸狗、玩具貴婦狗、芝娃娃、雪橇犬、拉布拉多尋回犬、金毛尋回犬。
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