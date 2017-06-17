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﻿俄美女模仿《獅子王》 慘被幼獅「孝敬」

2017-06-17 列印
　　俄羅斯性感模特兒碧雅洛娃不時上載性感相片到instagram，日前她上載一段模仿動畫《獅子王》狒狒拉飛奇舉起幼獅辛巴的短片，碧雅洛娃原本逗幼獅玩耍，但屋內響起音樂，她立即舉起幼獅，但數秒後竟開始尿尿，令碧雅洛娃臉部、胸口全都濕掉，影片迅速引發在網上引起討論，有網友發現碧雅洛娃被尿噴射畫面是偽造，其實是有人站在鏡頭外，以水槍向她噴水，更說從鏡子可以看到「幕後黑手」的倒影。
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