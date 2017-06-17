 Advertisement
  • 2017年6月17日 星期六
  • 25º
  • 97%
熱門： 譚芷昀倫敦大火獸醫雙宋戀婆婆賣紙皮

日報新聞 > 國際

﻿美大學生腦部重創 父責北韓虐待

2017-06-17 列印
　　獲北韓當局釋放回國的美國維紾尼亞大學二十二歲學生瓦姆比爾，目前仍處於昏迷狀態，醫療團隊表示，瓦姆比爾腦部嚴重受損，現時不能講話，且對外界刺激全無反應，處於植物人狀態。

　　辛辛那提大學神經科學醫學主任坎特表示，瓦姆比爾生命跡象穩定，可自行呼吸，惟其腦部、神經曾嚴重受損，導致不能講話，而且對外界刺激全無反應，處於植物人狀態。

　　瓦姆比爾父親弗雷德質疑是平壤當局長時間虐待其子，終導致其子變成植物人；且批評前總統奧巴馬未有盡力營救其子。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd