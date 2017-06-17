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日報新聞 > 國際

﻿普京：無意視美為敵人

2017-06-17 列印
　　俄羅斯總統普京日前接受電視直播訪問時並強調，俄國無意視美國為敵人，認為美俄均希望關係正常化，並在防止大殺傷力武器擴散等範疇展開合作，非互相挖苦；並指，美國政治內鬥阻礙兩國改善關係，而美國制裁俄羅斯，只會令俄國更強大。他又將聯邦調查局前局長科米、中央情報局前僱員斯諾登作比較，笑言若科米受到逼害，俄方願給予庇護。另外，普京更罕有談及私生活，表示兩名女兒均無從政，兩名外孫其中一人已入讀幼稚園，另一人剛出生不久，他希望孫兒是普通人，而非世襲王朝的王子。
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