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﻿日頒特例明仁最遲2020年退位

2017-06-17 列印
　　日本政府昨日正式頒佈天皇退位特例法，規定日皇明仁須在二○二○年六月十五日前退位，皇太子德仁即位登基。當局指特例法頒佈後，宮內廳等徶府部門加快退位安排的準備工作。據悉，日本政府內部傾向明仁在明年十二月退位，德仁翌年元旦即位並改用新年號；但亦有方案提出日皇在二○一九年三月退位，皇太子同年四月即位改年號。有關退位和即位所需儀式，政府將就日程等事宜加緊展開協調，當局亦會在事前公佈年號，避免影響國民生活。
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