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﻿美向12土國安保人員發拘捕令

2017-06-17 列印
　　土耳其總統埃爾多安上月訪問美國期間，其隨行保鏢在土國駐美大使館外，與反對埃爾多安示威者爆發肢體衝突，導致多人受傷。華盛頓警方周四宣佈向十二名土耳其特勤人員、警員發出拘捕令，指控他們涉嫌策動襲擊，強調警方絕不容忍針對示威者的暴力行為。據悉，華府警方案發後曾拘捕兩名涉案人士，其後獲釋；而所有涉案疑犯目前已返回土耳其。土耳其政府指，示威者與庫爾德工人黨有關，威脅土國安全；又質疑埃爾多安訪問期間，美方保安工作出現漏洞。土耳其外交部已傳召美國大使提出抗議，批評發拘捕令錯誤、偏頗、欠缺法律依據。
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