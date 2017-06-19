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﻿日超豪列車宿一宵萬八蚊

2017-06-19 列印
        日本JR西日本的超豪寢台列車「TWILIGHT EXPRESS瑞風號」上周六首發，三十多名乘客乘坐深綠色流線造型的列車，踏上深入日本本島地帶的旅程。

　　這款寢台列車共有十節車廂，但只有十六個房間，最前及最後的車廂是擁有觀景天窗的展望車廂，甚至有可供乘客站到外面吹風的展望甲板。列車行程分為兩日一夜及三日兩夜，從關西地區出發，沿途駛經青葱鮮綠的大片稻田、陡峭的海岸線和寺廟。雙人房兩日一夜行程，每人二十七萬日圓（一萬八千八百港元）起，最豪華的套房兩日一夜行程每人七十五萬日圓（五萬二千三百港元）起。乘客可一邊品嚐美酒佳餚，一邊欣賞車外美景，享受有如五星級酒店。
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