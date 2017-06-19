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﻿馬克龍料可奪國民議會控制權

2017-06-19 列印
　　法國國民議會次輪投票在當地時間周日舉行，在首輪投票中獲得大多數票的總統馬克龍的共和前進黨陣營，預料可順利奪得國民議會的控制權。民意調查顯示，共和前進黨及其盟友可望在國會五百七十七個議席中，拿下四百至四百七十席，有助他完成革新國內政治的工程。

　　共和前進黨及其盟友民主運動黨，在上周日的首輪投票中以大熱姿態取得三成二得票率，遠高於兩大傳統政黨共和黨及社會黨，但投票率僅四成九，是六十年來最低。有民調顯示，次輪投票的投票率不會有突破，尤其是十八至二十四歲年輕選民，或多達六成三選民不會前往投票。有民意機構預測共和前進黨陣營可望取得七成半至八成國會議席，執政社會黨預料會丟失大部份議席。
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