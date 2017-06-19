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﻿美驅逐艦撞菲貨輪 七美軍死亡

2017-06-19 列印
　　美國海軍神盾級導彈驅逐艦「菲茨傑拉德號」（USS Fitzgerald），上周六凌晨在日本外海與一艘菲律賓貨輪相撞，造成三人受傷，七名美軍失蹤。美國海軍周日證實，七名失蹤者經已罹難，其遺體已在受損入水的船艙內尋獲。

　　美國第七艦隊發聲明表示，七人的屍體是由海軍蛙人在入水淹浸的船艙內發現，遺體已送往橫須賀的海軍醫院，等候辨認身份。聲明指，發現屍體的消息已告知死者在美國的家人，當局會為受影響的家屬提供支援。
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