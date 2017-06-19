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日報新聞 > 國際

﻿西班牙小島裸女閒逛

2017-06-19 列印
　　西班牙小島馬加里夫（Magaluf）度假區，近日出現裸女在街上閒逛的場面，行為令人側目，有關片段及相片已在網上流出。

　　片中的兩名女遊客裸露身體，其中一人全裸，另一人僅穿著內褲，手上拿着衣服，二人當時正與另外兩名女子在街上閒聊。當中一人知道被途人拍攝後，隨即大叫一聲「我的天！」，然後便掩着屁股與同伴一起離開。據報女子說話帶蘇格蘭口音。
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