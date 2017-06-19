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﻿哥倫比亞商場爆炸三死

2017-06-19 列印
　　哥倫比亞首都波哥大一個購物商場安迪諾（Andino）上周六發生炸彈爆炸，造成至少三死九傷，死者包括一名到當地做義工的二十三歲法國女子。總統桑托斯下令警方徹查事件，波哥大市長佩納洛薩譴責事件，形容是一宗懦弱的炸彈恐怖襲擊，矛頭指向反政府武裝組織「民族解放軍」。警方指，炸彈被放置在商場二樓的女洗手間一個馬桶內，遭引爆後現場一片混亂，多架救護車和消防車趕到現場將傷者送院。
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