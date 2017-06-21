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﻿巴西美少女畫巨壁畫申健力士

2017-06-21 列印
　　巴西里約熱內盧十九歲少女布斯恩莉，在當地一間中學校舍外牆，創作名為《Cortos》（故事）、描繪一名母親拿着一本書，講故事給子女聽的巨型壁畫。畫作周一由里約熱內盧市長克里韋拉揭幕儀式，面積達二千五百平方呎的壁畫，由布斯恩莉獨力完成，並表示作品是向天下母親、教師致敬。據悉，里約熱內盧已向《健力士世界紀錄大全》申請，希望確認《Cortos》是全球最大型由幅由女性創作壁畫。
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