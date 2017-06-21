 Advertisement
  • 2017年6月21日 星期三
  • 26º
  • 96%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 國際

﻿脆片「侵侵」 音樂節聽聽歌

2017-06-21 列印
　　美國特拉華州多佛市日前舉行一年一度的Firefly音樂節，吸引數以萬計樂迷入場欣賞不同種類音樂。場內日前一個似曾相識的身影，原來有一名樂迷發揮無限創意，利用一款深受成人兒童歡迎的芝士零食，砌成一個看似總統特朗普的假人，在場內高舉，不少樂迷亦向「總統」行注目禮。鑑於英國曼徹斯特一場演唱會早前發生恐襲，多佛警方特別加強會場安，預防突發事件。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd