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﻿NASA發現 10個潛在宜居行星

2017-06-21 列印
　　美國太空總署宣佈，透過開普勒太空望遠鏡再發現逾二百顆新行星，其中十顆可能由岩石構成，且位處所在太陽系的宜居帶，星體溫度不會熾熱或嚴寒，且可能存在液態水，適合孕育生命。開普勒太空望鏡二○○九年發射升空後，天文學家根據首四年運作取得數據，至今共發現四千零三十四顆星體可能行星，當中二千三百三十五顆確認為行星，包括四十九顆處於所在太陽系的宜居帶的「類地球」行星。
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