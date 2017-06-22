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﻿Barbie男友大變身 15款阿KEN全新造型

2017-06-22 列印
        芭比娃娃男友Ken雖年過半百，但仍緊貼潮流。美國玩具製造商美泰公司宣佈推出十五款不同造型的Ken公仔，有別過往千篇一律的面貌，新版本Ken有七種膚色、九種髮型、三種體形。該公司表示，推出新版本Ken是要迎合年輕一代。新Ken公仔定價十美元（約七十八港元），周二起陸續推出市場，預計所有新造型可在暑假前應市。玩具評論網站總編輯席認為，Ken俊朗形象已維持五十六年，現在確實需要改變；又稱，新款Ken可令一眾芭比粉絲覺得它不會落伍。
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