﻿英菲臘親王因感染入院治療

澳洲雖然在洲際國家盃B組首輪賽事2:3不敵德國，不過教練普斯迪哥路未有指責球員，反而滿意球隊的進攻表現，更揚言要在次輪打開勝利之門。該隊今晚在聖彼得堡迎戰防線如同虛設的喀麥隆，袋鼠軍團料可順利全取三分，直取客勝。（LeSports HK App今晚11:00直播） 上輪澳洲面對德國，在中場湯洛積和射手杜米祖歷各建一功僅敗2:3，主帥普斯迪哥路強調球隊未有失去信心︰「己隊的表現實在值得嘉許，不要忘記德國之前十仗合共失掉兩球而已。目前最重要就是準備好每一場賽事，我軍遠赴俄羅斯並不只是為了參與賽事，我們是為勝利而來。若今仗不能全取三分，恐怕洲際盃之旅亦要告一段落。」 袋鼠...

2017-06-22