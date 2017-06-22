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﻿英菲臘親王因感染入院治療

2017-06-22 列印
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　　英國白金漢宮證實，年屆九十六高齡的英女皇皇夫菲臘親王，因為感染入院接受預防治療，強調其精神狀態良好，身體並無大礙。

　　菲臘親王周二上午仍陪同女皇到雅士谷，與其皇室成員出席皇家賽馬活動，當時他精神良好；惟白金漢宮昨發表聲明，表示菲臘親王周二晚因為感染，送入倫敦愛德華七世醫院接受預防治療。

　　白金漢宮指，今次感染是因菲臘親王早年疾病而引起，強調其精神狀態良好，身體並無大礙，但親王對無法陪伴女皇國會發表演說感到遺憾。

　　菲臘親王上月初宣佈，因年事已高，決定八月正式退休，不再履行皇室人員職務。

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