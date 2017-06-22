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﻿英女皇國會演說重點講脫歐

2017-06-22 列印
　　英國新一屆國會會期昨日揭幕，女皇伊利沙伯二世親臨國會大樓主持揭幕儀式，按照傳統宣讀「女皇演說」；鑑於英國已與歐盟開展「脫歐」談判，故由首相文翠珊、內閣成員負責撰寫的演說內容亦圍繞「脫歐」，執政保守黨未來一年施政包括制訂連串與「脫歐」相關法例、加強反恐力量、改革基建和經濟，為英國正式脫離歐盟後日子作準備。施政綱領下周會交由下議院表決。惟保守黨至今仍未與北愛民主統一黨商定合作協議，為順利通過綱領增添變數。
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