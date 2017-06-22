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﻿美軍證IS最高精神領袖被擊斃

2017-06-22 列印
　　由美軍領導的國際聯軍證實，極端組織伊斯蘭國最高精神領袖阿爾比那里（圖），已命喪上月底聯軍一次空襲行動。美軍指，阿爾比那里在招募外國聖戰士、向世界各地發動襲擊事宜扮演核心角色，相信其死亡有助打擊伊斯蘭國。

　　美國中央司令部周二證實，盟軍上月三十一日空襲接壤伊拉克的敍利亞邊境城鎮馬雅迪時，擊殺伊斯蘭國最高精神領袖阿爾比那里，惟聯軍仍未奪回該區控制權。

　　阿爾比那里一九八四年在巴林出生，他與伊斯蘭國領袖巴格達迪關係密切，不但負責撰寫組織教條，更負責招募外國聖戰士、策劃向世界各地發動襲擊工作。

　　美軍相信，阿爾比那里死亡有助盟軍打擊伊斯蘭國。
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