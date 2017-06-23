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﻿美機場警遭恐襲 刺傷警員

2017-06-23 列印
　　美國密歇根州畢曉普國際機場發生襲警案，一名警員受傷，警方當場拘捕加拿大籍疑犯，而聯邦調查局已將案件列為恐怖襲擊。

　　事發在周三上午約九時四十五分，機場警察傑夫內維爾在弗林特市畢曉普國際機場巡邏時，被人用利刀刺傷頸部，警員負傷與對方糾纏，終制服並拘捕對方，傑夫內維爾事後送院治療，傷勢並無大礙。

　　聯調局證實，被捕疑犯福圖希是加拿大公民，他上周五合法進入美國。據目擊者透露，疑犯施襲時曾用阿拉伯語高呼宗教口號，並指責美國在敍利亞、伊拉克、阿富汗殺人。

  局方初步相信，事件是一宗孤狼式恐怖襲擊，並無其他人士涉案，美方已尋求加方執法部門協助調查案件。
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