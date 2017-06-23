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﻿特朗普婿單獨出訪中東

2017-06-23 列印
　　美國白宮高級顧問、總統特朗普女婿庫什納首次單獨出訪中東地區，試圖重啟以巴和談。庫什納周三抵達耶路撒冷，與以色列總理內塔尼亞胡會面三小時，內塔尼亞胡表示與庫什納合作，達至地區安全、和平目標。他之後轉往西岸城市拉姆安拉，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會談（見圖）。巴方透露，阿巴斯重申支持「兩國方案」，希望達成公平而全面的和平；雙方又討論難民、囚犯等問題；庫什納則稱，總統特朗普致力協助以巴達成和平協議。
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