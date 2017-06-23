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﻿日感冒藥供應商 擅自混入中國材料

2017-06-23 列印
　　日本傳媒揭發，當地感冒藥原材料「對乙酰氨基酚」最大供應商，涉嫌未向當局申報，擅自混入中國生產的同類廉價產品，然後將原材料售予各藥廠。厚勞省強調，相關產品不存在特別安全風險，當局不會要求藥廠回收相關產品。

　　「對乙酰氨基酚」是感冒藥重要成份清熱鎮痛劑的原料，報道指，和歌山山本化學工業公司一直使用美國原料生產對乙酰氨基酚，惟該公司為節省生產成本，由數年前開始未經當局同意下，擅自混入中國生產的同類廉價產品，然後將原材料售予各藥廠。

　　厚勞省昨表示，上月得悉事件後，已即時抽驗相關產品後，結果顯示質量等沒有問題，證實不存在特別安全風險，亦無接獲民眾服後不適報告，故當局不會要求藥廠回收相關產品。
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