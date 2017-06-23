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﻿美擬押後外商投資新法研廢除

2017-06-23 列印
　　美國前總統奧巴馬任內制訂《國際企業家條例》，允許外國企業家在當地開設初創公司，並向美國投資者集資逾二十五萬美元（約一百九十五萬港元），可申請在當地合法工作。有關條例原定下月生效，但當地傳媒引述消息報道，國土安全部計劃押後法例執行日期八個月，以便特朗普（見圖）政府爭取更多時間完成廢除該法例程序。消息又指，國土安全部提交延遲申請後，或會展開公眾諮詢，決定是否廢除該法例。
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