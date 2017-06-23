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﻿美國安部：俄黑客曾攻擊選舉系統

2017-06-23 列印
　　俄羅斯一直否認干擾去年美國總統選舉，惟美國國土安全部高級官員曼弗拉巷（見圖）周三出席參議院情報委員會聽證會時，透露去年大選期間，全美有二十一個州份選舉系統，曾遭與俄國政府關係密切的黑客攻擊，但無證據顯示黑客曾竄改選票。總統特朗普周三在艾奧瓦州出席一個政治集會時再次強調，通俄事件調查工作是一場政治迫害。又說，雖然到目前為止，他未在國內取得任何重大成就，卻成功面對各種逆境。
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