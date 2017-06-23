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﻿北韓外交官提停核試條件

2017-06-23 列印
　　北韓近期不斷試射導彈，引起國際社會不滿。朝鮮駐印度大使桂春英日前表示，倘若美國在一段間內或長期停止美韓聯合軍事演習，平壤政府願意暫停核試、試射導彈，讓各方重返談判桌以和平方式解決朝鮮半島問題。美國傳媒認為，今次是平壤官員罕有在敏感問題上，表現出立場鬆動的跡象。另外，美國有線電視新聞網絡引述官方消息稱，最新衞星圖片顯示，北韓核試驗場近日出現活動跡象，情報界正在判斷平壤當局是否籌備第六次核試驗。
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