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﻿美休班警扮蝙蝠俠 遇劫案擒賊

2017-06-23 列印
        美國德克薩斯州沃思堡市警員科爾是一名超級英雄迷，經常化身不同英雄人物到全美國地醫院探望病童；他亦喜歡在公餘時間打扮成蝙蝠俠在市內巡邏，協助同僚除暴安良。一名男子日前在當地一間超級市場盜取四隻DVD影碟，匪徒逃離現場時，穿着蝙蝠俠戰衣的科爾碰巧經過當地，他於是出手制服對方，再交移交接報到場同僚。一名網民目擊事發生經過，上載照片與其他人分享，之後更與科爾白拍。
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