 Advertisement
  • 2017年6月23日 星期五
  • 28º
  • 87%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 國際

﻿施華洛世奇繼承人 嫁衣鑲50萬顆水晶

2017-06-23 列印
　　奥地利水晶品牌施華洛世奇繼承人維多利亞，日前在意大利舉行一連三天的的奢華婚禮。維多利亞身穿一襲出自杜拜著名時裝設計師米辛高手筆的婚紗，婚紗鑲有五十萬顆、價值超過百萬的水晶，重量達四十六公斤，而她的頭紗亦長達八米。維多利亞除是國際著名水晶品牌繼承人外，亦是一位歌手和社交名流，曾主唱電影《魔幻王國：黎明行者號》主題曲，亦曾在二○一四年冬季奧運會表演。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd