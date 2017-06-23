﻿哈里王子稱無人想繼承皇位

英女皇伊利沙伯二世多次表明無意退位，皇位第四繼承人哈里王子接受美國傳媒透露，家族成員其實無人希望繼承皇位，亦不欲單純為皇室營造正面形象，但家族成員願意在適當時候盡皇室成員責任，且致力推動皇室現代化。他又表示，過往予人「壞孩子」形象，是因為母親戴安娜突然離世時他僅十二歲，他一直活在母親猝逝陰影，令他不願意肩負起其作為皇室成員責任，但現在他已清醒，更願意聆聽他人意見，善用自己角色。哈里又感激母親生前給予兄弟二人普通人生活，表明他日若有子女亦定必在普通生活中成長。