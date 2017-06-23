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﻿美六犯合力搶救獄警

2017-06-23 列印
　　美國喬治亞洲六名囚犯上周一派到波爾克郡一個墓園進行除草、清掃等勞動服務時，負責看管各人的獄警莫特斯疑因天氣炎熱，中暑暈倒昏迷且停止呼吸；六人見狀立即替對方急救，解開莫特斯防彈背心、恤衫、佩槍腰帶施以心肺復甦法，又利用獄警的手機報警求援。其中一名囚犯威廉斯表示，當時他們並無考慮各自身份，只知道有人昏倒，必須拯救他。莫特斯送院治療後並無大礙，其家人為答謝六人見義勇為，特別準備一頓豐盛午餐答謝他們。
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