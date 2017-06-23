﻿美六犯合力搶救獄警

正受逃稅案件及轉會傳聞纏身的射手C朗拿度，在周三洲際國家盃A組次輪頭槌建功，率領葡萄牙1:0險勝俄羅斯。不過，該隊左後衞拉菲爾古里路勇戰受傷退場送院，教練費蘭度山度士賽後透露愛將證實斷腳，無緣餘下賽事。 C朗開賽僅八分鐘即把握一次傳中機會，在禁區內頭槌破網，助葡萄牙火速開紀錄。若不是俄羅斯門將艾堅菲夫屢救險球，葡軍已能提早奠定勝局。無論如何，C朗賽後滿意地說：「我們很開心，這是我們首次能夠在俄羅斯擊敗他們。面對擁有主場球迷支持的俄羅斯，己隊打得很好，創造很多入球機會。」 C朗8分鐘即開紀錄 葡萄牙暫兩戰一勝一和，但教練費蘭度山度士對證實骨折的拉菲爾古里路感難過：「他...

2017-06-23