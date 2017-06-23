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﻿密歇根大學試行無人駕駛校巴

2017-06-23 列印
　　美國密歇根大學校園近日引入兩輛無人駕駛車，接載師生穿梭來往校園內不同地點，預計於秋季開始投入服務。無人駕駛校巴由法國NAVYA研發和生產，每輛每次最多載客十五人，它將會在校園內全長三千二百米的道路內穿梭行駛。據悉，已有二十五輛無人駕巴士在世界各地測試，除在密歇根大學，澳洲、日本亦有大學校園引入無人駕駛校巴。
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