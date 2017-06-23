 Advertisement
  • 2017年6月23日 星期五
  • 28º
  • 87%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 國際

﻿積琪蓮遺物拍賣300萬成交

2017-06-23 列印
　　美國已故前第一夫人遺孀積琪蓮甘迺迪擁有的卡地亞方形手錶、一幅她在一九六三年繪畫的畫，周三在紐約一個拍賣會上以三十七萬九千五百美元（約二百九十六萬港元）成交，較原先估價高出逾三倍。其中，該隻卡地亞方形手錶是積琪蓮妹夫拉齊維爾所贈，背面有刻字，積琪蓮多次佩戴它出席公開場合；她為表示謝意，一九六三年親手繪畫一幅畫贈予拉齊維爾，慶祝他和甘迺迪家族一批朋友在棕櫚灘遠足八十公里，強身健體。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd