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﻿居英五年歐盟公民脫歐有英籍

2017-06-24 列印
　　英國與歐盟展開「脫歐」談判，英國首相文翠珊周四到比利時布魯塞爾出席歐盟領袖峰會時承諾，居英五年的歐盟公民，「脫歐」後將擁有英國公民身份，且權益不受影響。

　　文翠珊指，在英國啟動《里斯本條約》前居英五年的歐盟公民，脫歐後將擁有英國公民身份，且權益不受影響；居英不足五年者，則享有最多兩年寬限期，令他們達至居英五年要求，獲得新定居身份；她希望，身處歐洲各地一百五十萬名英國公民，之後亦能享有歐盟各項權利。

　　德國總理默克爾表示，英國的承諾為「脫歐」談判帶來好開始，但強調雙方仍有眾多議題仍待談判。

　　另外，文翠珊同時表明，「脫歐」後在英歐盟成員國公民權利，將由英國法院負責監督，而非歐洲法院。
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