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﻿特朗普稱與科米對話無錄音

2017-06-24 列印
　　競選團隊捲入通俄風波的美國總統特朗普，上月革除時任聯邦調查局局長科米職務後，曾提醒對方小心說話，暗示二人會面時曾秘密錄音；但周四他突然在社交網站twitter承認，自己與科米對話時並無錄音；且質疑若俄羅斯干擾美國大選，為何奧巴馬政府未有採取行動阻止。民主黨眾議員認為，特朗普最新回應未能消除公眾疑慮，批評並方之前的說法有恐嚇科米，甚至有誤導公眾之嫌。
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