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﻿加狙擊手破最遠狙擊紀錄

2017-06-24 列印
　　一名隸屬加拿大第二聯合特遣部隊的狙擊手，上月在伊拉克北部城市摩蘇爾地訓練伊拉克士兵期間，親自執行擊殺極端組織伊斯蘭國武裝份子，他在距離目標人物三千四百米外，以TAC-50狙擊步槍射擊目標，子彈以時速一千二百七十五公里飛行十秒，擊斃目標。

　　加國軍方未有公開該名狙擊手身份，但今次行動已打破英國陸軍狙擊手哈里森，二○○九年十一月，在河富汗一項行動中，於二千四百米外擊斃兩名塔利班炮手的世界最遠狙擊距離紀錄。
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