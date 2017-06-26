馬克龍打拳支持巴黎申奧
習近平周四抵港 9000警海陸空保安
香港回歸祖國二十周年，新華社昨天報道，國家主席習近平將於本周四至周六（六月二十九日至七月一日）訪港三日，出席慶祝香港回歸祖國二十周年大會暨香港特別行政區第五屆政府就職典禮，並視察香港。據悉，其夫人彭麗...
2017-06-26
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山東「辱母殺人案」 被告輕判囚五年
備受內地網民關注山東「辱母殺人案」，法院昨日二審宣判，法官認定被告于歡行為屬防衞性質，維持一審故意傷害罪成裁決，但判刑則由原來無期徒刑，改判有期徒刑五年。 案發在去年四月，于歡經商的母親蘇銀霞因拖欠高利貸，債主派十一人追債，並禁錮二人，其間于歡不甘對方以多種方法侮辱其母，強迫還錢，情緒激動下持刀刺傷四名追債人，造成一死三傷。 山東省聊城市中級人民法院今年二月一審裁定，于歡故意傷害罪成，判處無期徒刑。案件裁決引起社會關注，于歡、追債人均不服判決提出上訴。山東省高級人民法院昨二審宣判案件，法院認為于歡持刀刺向四名追債人，制止對方不法侵害其母，行為具防衞性質，惟該行為造成一死三傷...
2017-06-24
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34幢樓外牆違消防安全 倫敦4000居民急疏散
倫敦沖天大火後，當局加緊巡查全英住宅樓宇，單是英格蘭已發現三十四幢樓宇外牆層板無法通過防火安全測試；當局強調，並非所有問題樓宇均需緊急疏散住客。另外，倫敦東部一幢住宅頂層上周六發生火警，導致一人受傷，當局正調查起火原因。 倫敦西部格倫費爾大廈發生釀成最少七十九死的沖天火災後，當局已派員巡查全英約六百幢使用類似外牆層板的住宅樓宇，單是英格蘭已發現三十四幢樓宇外牆層板無法通過防火安全測試，分別位於包括倫敦、曼徹斯特、普利茅斯、樸次茅斯。 其中，當局已安排倫敦北面四幢問題公屋約四千名居民緊急疏散。首相文翠珊上周六指，當局現已採取緊急行動，研究否可採取補救措施；而政府官員強...
2017-06-26
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倫敦 The Catcher Building 毗鄰鐵路站 售價327萬起
位於倫敦的東南面的Peckham，近年樓價急速上升，成為在倫敦置業熱門地區，位處其中的The Catcher Building，屬BMOR發展的全新樓盤，提供開放式至3房的多元間隔，將於本周末來港銷售...
2017-06-26
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總部設港冀吸引人才 海航：高價投地 滿足員工需要
海航集團近年豪擲千億全球收購，成為中國明星企業。記者上周親自走訪海航集團總部，與掌舵人海航主席陳峰對話。對於去年底斥資約272億元鯨吞4幅啟德地，陳峰首次開腔回應稱，香港地價太高，已經影響其全球競爭能力，海航來香港拿地，並非商業考慮，當中部份用來解決其香港員工住屋問題，更說︰「香港人一輩子不能就為了一個小房子而辛苦」，希望香港年輕人到海航工作，而海航國際總部亦設於香港，藉此吸引更多國際人才。 陳峰認為，香港地產基本由幾大財團為主，導致樓價高企，直接影響民生，乃至香港的國際競爭力。對於外界認為海航高溢價拿地直接推高地價，他坦言，海航要進入香港市場，當然要付出一些代價，...
2017-06-26
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C朗挾75球晉四 挑戰國家入球王
C朗拿度周六洲際國家盃A組最後一輪為葡萄牙開紀錄，最終率隊4:0大勝紐西蘭，三戰七分以得失球差力壓墨西哥首名晉級四強。這名葡軍隊長領軍爭奪錦標的同時，更挑戰自己在大賽、名宿比利和普斯卡斯的國家隊入球紀錄，豪言過關無難度！ 三十二歲的C朗今仗藉十二碼開紀錄，三輪分組賽累積兩球一助攻，全部皆當選為最佳球員，跟一二和一六兩屆歐洲國家盃獨取三球的個人國際大賽紀錄近在咫尺。同時，他在全球國家隊史上射手榜以七十五球並列第七，跟第六的巴西球王比利只差兩球，單計歐洲國家隊更並列第二，和榜首的普斯卡斯相距九球。 因此，C朗率葡萄牙力圖繼去年歐國盃封王後，再稱霸洲際盃的同時，亦向自己、...
2017-06-26
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Lovely Cheeks 粉嫩好氣息
陽光正盛，萬物充滿生機，心境也自然變得開朗，想展現這種愉快心情，不妨利用胭脂來塑造「好氣息」，只因白裏透紅的肌膚，最能呈現女性的率性自然美。文︰Angel圖︰黃幹文模特兒︰Kate（Primo） 化妝...
2017-06-26
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掟200萬招募廚神隊友 謝霆鋒：好多人想挑戰《鋒味》！
謝霆鋒孭飛的內地綜藝節目《12道鋒味》一連三輯贏盡讚賞，近日霆鋒斥資200萬港幣，以《鋒味》之名海選8位廚神隊友助他新一季出戰，並向全球各地頂級廚藝高手挑機，霆鋒開心透露說：「有好多國家（挑機）……我...
2017-06-26
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社論——一年牌揸小巴 實在「牙煙」
年輕司機不願加入小巴行業，年長司機頂硬上，情況不理想。運輸署亦承認小巴司機出現老化問題，建議放寬小巴考牌限制，由要求持有三年駕駛執照改為一年就可以投考，就連小巴業界都質疑成效，因為建議並沒有對症下藥，反而引起乘客擔心行車安全。 現時本港除了專利巴士公司會對司機的年齡設限，其他職業司機並無年齡限制，其中小巴司機老化問題嚴重，單是全港專線小巴八千名司機中，八成人年齡介乎五十至六十九歲，更有人七、八十歲仍開車，而長者駕駛紅巴情況亦普遍。 小巴營辦商難以聘請年輕司機，原因簡單，就是待遇不吸引。隨著新鐵路落成，小巴盈利大不如前，就以早更專線小巴司機為例，工作二十八天，月入只有八千至一...
2017-06-26
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馬上發財爆冷奪碟 莫雷拉四喜臨門 蔡約翰捧盃破紀錄
昨日精英盃由「澳斯卡」捧走，練者蔡約翰季內累積九十二W，破練馬師單季頭馬最多紀錄，騎者莫雷拉則一日四捷。而另一錦標的精英碟，由苗廄「馬上發財」勝出。其餘潘明輝和賀賢憑「威力名城」及「福愛寶」攜手起孖，...
2017-06-26
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