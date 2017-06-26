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﻿馬克龍打拳支持巴黎申奧

2017-06-26 列印
　　法國首都巴黎正爭取申辦二○二四年夏季奧運會，市政府於上周六舉行「奧運日」，鼓勵民眾身體力行支持體育活動，法國總統馬克龍亦到場支持，他先在亞歷山大三世橋上和網球選手切磋球技，又脫下西裝褸坐在輪椅體驗傷殘網球；馬克龍之後轉到塞納河面大型浮台，戴上拳套和一名年輕拳手切磋。巴黎對上一次主辦夏季奧運是一九二四年，而競爭對手洛杉磯分別在三二、八四年主辦奧運，申辦結果將於九月在秘魯首都利馬公佈。
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